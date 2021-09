Domenica è allerta meteo per temporali in provincia di Imperia

Imperia. Torna il maltempo sulla Liguria; responsabile del peggioramento che coinvolgerà un po’ tutta la regione nella giornata di domani, domenica 26 settembre, una perturbazione in arrivo da Ovest con rovesci e forti temporali. Nel ponente domenica 26 settembre è allerta gialla per temporali dalle 4 alle 15.

Preceduta da un intenso flusso meridionale , sta per arrivare sulla Liguria una veloce ma intensa perturbazione proveniente da Ovest. Già dalle prime ore di domani, domenica 26 settembre, sono attese piogge, rovesci e temporali da Ponente verso Levante; avremo fenomeni forti o molto forti sul centro Levante e anche organizzati e stazionari, specie sul settore centrale della regione e la parte più occidentale della zona C. Anche sui versanti Padani di Ponente, in particolare durante la mattinata, saranno possibili fenomeni forti e persistenti. Le precipitazioni andranno gradualmente esaurendosi tra il tardo pomeriggio e la serata. Atteso anche un rinforzo dei venti fino a forti settentrionali a Ponente, meridionali a Levante.