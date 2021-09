Diano Marina. Un gattino randagio è stato salvato da morte certa dopo essere finito negli ingranaggi di un’auto parcheggiata in piazza della Costituzione.

E’ successo ieri sera e il micetto è stato estratto dalla macchina da un volontario zoofilo dell’accademia Kronos, Cristian Dagati, tramite lo smontaggio di una ruota. La bestiola è stata poi consegnata alla polizia locale per poi essere preso in cura dalle volontarie dell’associazione “Uniti per le Code”