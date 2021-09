Diano Marina, Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative al Marm

Diano Marina. Sabato 25 settembre il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio (GEP) / European Heritage Days” 2021, aventi quest’anno come tema

“Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.

Nella mattinata il MARM ospiterà una delegazione dell’Università di Vilnius (Lituania) per far conoscere le testimonianze della stratificata occupazione umana dei territori del golfo dianese dal paleolitico all’età moderna. La visita costituisce una nuova tappa del Progetto “Bridges of Culture between the Faculty of Philology of the University of Vilnius and Liguria”, coordinato dal professor Diego Ardoino del Dipartimento di linguistica e letteratura italiana dell’Università degli Studi di Vilnius e dalla dottoressa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che intende promuovere anche presso l’ateneo lituano lo studio della storia, dell’archeologia, dell’etnografia e della lingua del territorio del Ponente Ligure e del dianese in particolare, mettendo in evidenza i collegamenti tra Baltico e Mediterraneo.

In tarda mattinata l’evento, coordinato dal dottor Lorenzo Ansaldo, si sposterà a San Bartolomeo al Mare, con appuntamento al Santuario della Madonna della Rovere, per far conoscere le complesse vicende del santuario e del territorio circostante. Nel pomeriggio sarà possibile visitare gratuitamente il percorso espositivo del Museo dalle 15 alle 17. L’iniziativa è stata organizzata come di consueto in stretta collaborazione con il Settore Cultura e Turismo del Comune di Diano Marina e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni e prenotazioni: Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina, tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it. Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3,00; ridotto € 2,00 (accesso con Green Pass). Orario Museo: martedì 9-14; dal mercoledì al venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17