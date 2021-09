Diano Marina, Diego Negri campione del mondo Star Class 2021

Diano Marina. “«Una giornata incredibile!», ha dichiarato un emozionatissimo Diego Negri. Un primo e un secondo posto che, con i due primi posti e il quarto posto dei giorni precedenti, hanno consegnato nelle mani del team l’importante titolo di campione del mondo Star Class 2021 con una prova d’anticipo.

«Per me è un sogno che diventa realtà, incredibile. Avevo fatto per tre volte secondo posto e mi era sfuggito per tanto così. Questa volta non so veramente cos’avrei potuto fare di più. Nell’ultima prova è arrivato un temporale e quando eravamo nella seconda poppa, l’aria è calata a zero: avevo paura che annullassero la regata ma vedendo la velocità della barca mi sono detto ‘ce la facciamo, ce la facciamo’. Tagliata la linea è stata davvero un’emozione incredibile».

Vento leggero, vento forte, temporale, l’attesa dei primi due giorni in cui non c’era vento: una settimana lunghissima che però è arrivata dopo una lunga preparazione che ha dato i suoi frutti. Tantissimi i ringraziamenti di un Diego Negri commosso che ricorda i collaboratori e saluta emozionato la famiglia e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo che definisce il coronamento della sua carriera.

«Diego Negri ci ha regalato una bellissima emozione – commenta Cristiano Za Garibaldi, vice sindaco di Diano Marina – . Siamo davvero fieri di questo risultato cosi rilevante, meritatissimo per il lavoro che Diego Negri porta avanti da anni con passione e impegno. Complimenti vivissimi a lui e al suo team».