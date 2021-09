Diano Castello, Prc Dianese: «Lista unica per la prossima tornata elettorale, astenersi non è un reato»

Diano Castello. «La prossima tornata elettorale vedrà a Diano Castello una lista unica. Per dimostrare quanto sarà efficiente questa lista, degna erede delle amministrazioni precedenti, basta ricordare che l’approvazione del progetto definitivo dello spostamento della ferrovia risale al 1998, e nei decenni trascorsi da tale data le amministrazioni succedutesi non sono state neppure capaci di realizzare un misero marciapiede lungo la strada per la stazione. E non ci vengano a dire che non l’hanno fatto perché neppure Diano Marina e Diano San Pietro se ne sono totalmente disinteressati: avrebbe potuto essere un fiore all’occhiello per Castello, ma si è trasformato in un carciofo in parti meno nobili.

Saranno migliorati?

Non crediamo proprio.

Sappiamo che da queste parti le illuminazioni sulla strada di Damasco non sono molto frequenti.

Neppure le lotte portate avanti strenuamente dal nostro compianto segretario Pierluigi Zuccolo sono riuscite a smuovere il pesante macigno dell’ignavia amministrativa castellotta. Ricordiamo perciò agli elettori di Castello che una lista unica non è garanzia di vittoria da parte di un’amministrazione più o meno inetta: qualora i votanti che si recano alle urne siano meno del 40% il comune verrà amministrato da un commissario prefettizio. Questo, a nostro avviso, è garanzia che chi siede ai massimi vertici del municipio non abbia interessi localistici, parenti e amici da accontentare e quant’altro viene attribuito normalmente a chi cinge la fascia tricolore. Votare non è assolutamente un obbligo. E astenersi non è un reato» – dice il Partito della Rifondazione Comunista Circolo Dianese.