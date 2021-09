Diano Aretino, incontro con la lista civica “Insieme per Aretino”

Diano Aretino. La lista civica “Insieme per Arentino“, mercoledì 29 settembre alle 19 terrà un incontro con la cittadinanza sul tema “Confronto, dialogo senza chiusure sui principali problemi nell’amministrare un Comune” presso il Centro Sociale-Sportivo Aldo Trucco di Diano Arentino.

«In una campagna elettorale contraddistinta da rancori e divisioni di vecchia data, “Insieme per Arentino” ritiene di essere riuscita a prendere le distanze del “mugugno”, scegliendo piuttosto di mettere al centro i problemi concreti ed irrisolti di una comunità e pensare alle possibili soluzioni: l’incontro sarà infatti occasione per far emergere alcune problematiche note sulle quali avviare un dialogo serio per risolverle», dichiara il candidato sindaco, avvocato Alessandro Lodato Costa.