Di Muro (Lega) sul greenpass «Regole chiare per tutti. Verifiche anche per migranti»

Roma. «Per far fronte alla crisi sanitaria sono state messe in atto regole chiare e precise che siamo chiamati a rispettare. Tra queste è recente l’obbligo di esibire il green pass sui treni a lunga percorrenza. Questa indicazione sembra però valere solo per gli italiani, senza tenere conto di tutti quei migranti che utilizzano i treni per spostarsi dalle regioni di sbarco nel resto d’Italia o verso le frontiere settentrionali con la Francia o con l’Austria. Per questo ho deciso di presentare un’interrogazione ai Ministri dell’Interno e dei Trasporti, affinché vengano garantiti controlli e sanzioni certe anche nei confronti dei migranti che verranno trovati sui mezzi di trasporto sprovvisti di certificazione verde Covid-19. Gli italiani hanno già fatto tanti sacrifici, oltre alla tutela della salute, speriamo venga garantita anche la sicurezza e uniformità delle regole». Lo dice in una nota il deputato della Lega, il ventimigliese Flavio Di Muro.