Derby di coppa, i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese ha effettuato l’allenamento di rifinitura in vista del derby di Coppa Italia in programma domani a Imperia alle ore 17.

Sono 20 i convocati biancoazzurri: indisponibili il giovane centrocampista Maglione (problema al ginocchio sinistro) e Valagussa che domenica a Caronno ha avvertito un leggero affaticamento e resta a riposo in via precauzionale. Squalificato Gatelli, non convocati Ferro e Lodovici.

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Larotonda (2002), Bastita (2004)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Foti (2003), Orefice (2000), Pellicanó (2002), Scalzi.

La gara sarà diretta dal signor Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. I collaboratori di linea saranno Nicoló Fuccaro di Genova e Dimitri Giorgio Ghio di Novi Ligure.