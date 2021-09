Dal 15 ottobre Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori

Dal 15 ottobre il Green pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori. Nel tardo pomeriggio di ieri il Governo ha varato all’unanimità il decreto che estende di fatto a tutte le categorie l’obbligo di essersi sottoposti a vaccinazione o a tampone, con validità 48 ore se rapido e 72 se molecolare, per accedere agli ambienti lavorativi.

Pena: sospensione dal lavoro e dallo stipendio dopo cinque giorni di ingresso senza Green pass, oltre a multe dai 400 ai 1000 euro in caso di mancato controllo del datore di lavoro e dal 600 a 1.500 euro in caso di violazione del dipendente che però non potrà essere licenziato. Scopo della stretta è quello di continuare ad aprire il Paese ed evitare nuove chiusure con l’arrivo dell’inverno che già lo scorso anno aveva sancito la ripresa dei contagi.

A dispetto di quanto richiesto dai sindacati e dalla Lega, i tamponi non saranno gratuiti per i lavoratori non vaccinati, ma presenteranno prezzi calmierati; la gratuità varrà esclusivamente per gli esonerati dal vaccino.

Per quanto riguarda lo smart working, un dipendente no vax non potrà essere automaticamente esentato dal lavoro in presenza, ma dovrà adeguarsi alla normativa, mentre se il dipendente opera abitualmente da remoto, questo dovrà munirsi di Green pass ogni qual volta dovrà accedere al posto di lavoro.