Ventimiglia. Sono state inaugurate ieri pomeriggio le personali di Karin Monschauer e Emanuele Biagioni, tra gli artisti della delegazione italiana selezionati per “Pace e Amore in Expo 2020”. Alla presenza del vicesindaco con delega a Turismo e Manifestazioni Simone Bertolucci, si sono tenuti i vernissage nelle due sedi espositive: l’ex chiesa di San Francesco (centro storico) e presso il museo Mar, all’interno del forte dell’Annunziata.

Karin Monschauer, lussemburghese di origini, è stata selezionata tra gli “ambassador” italiani per il valore universale riconosciuto alla sua arte fatta di colori, che attraversa più generi, dal ricamo fino alle stampe digitali. Biagioni, proveniente dalla provincia di Lucca, è un. artista figurativo che ha esposto in prestigiosi eventi in Italia e all’estero. Il centro della sua arte sono le persone e gli stati d’animo.

Ad Expo2020 (rinviato a causa del Covid nel 2021) sono attesi oltre 31 milioni di visitatori. Le commissioni arabe hanno selezionato 71 artisti italiani. L’inaugurazione di ieri rappresenta il terzo appuntamento con le mostre di “Pace e Amore” allestite a Ventimiglia alta.

La personale di Karin Monschauer potrà essere visitata nei seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Quella di Emanuele Biagioni da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, la prima e la terza domenica del mese dalle 10 alle 12.30.