Crisi politica, Martinetto (Ventimiglia nel cuore): «Nostro appoggio al Sindaco rimane»

Ventimiglia. Le dichiarazioni di Nico Martinetto di Ventimiglia nel cuore, lista che ha appoggiato la candidatura di Gaetano Scullino a sindaco della città durante le scorse elezioni amministrative:

«Ieri ho incontrato alcuni ragazzi di Ventimiglia nel cuore e ho cercato di spiegare a tutti cosa sta accadendo all’amministrazione: chi chiede un assessore, chi chiede una delega, chi vuole un euro in più da spendere. L’ho fatto con parole mie, naturalmente.

Ho spiegato che noi delle liste civiche non cerchiamo cariche, non vogliamo consiglieri, non chiediamo assessori, non siamo abbastanza onorevoli per queste cose. Ci sembra paradossale tutto questo, francamente incomprensibile. Vedere l’entusiasmo di questi ragazzi “civici” e confrontarlo con le richieste dei politici di professione è una cosa che ti stringe il cuore.

Naturalmente, rimane il nostro appoggio a Tano per andare avanti con i parcheggi, le pedonalizzazioni, i sottopassi e tutte le opere che stanno cambiando il volto della città: il gioco delle sedie, con musica e tutto il resto, appartiene alla nostra adolescenza e lì vogliamo che rimanga».