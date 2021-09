Crisi politica a Ventimiglia, il Pd all’attacco: «Vergognosa farsa»

Ventimiglia. «Ormai è trascorso un mese dall’abbandono dell’aula consiliare da parte dei consiglieri e degli assessori della Lega e dall’apertura della crisi che sta tenendo la città in una situazione di grave immobilismo». Lo dichiara, in una nota, il Pd di Ventimiglia che interviene in merito alla crisi politica scoppiata in seno alla maggioranza guidata dal sindaco Gaetano Scullino.

«Assistiamo ad un continuo scambio di accuse, richieste, e risposte piccate tra il Sindaco e la sua maggioranza, con un rimpallo di responsabilità tra l’uno e gli altri, sulle questioni irrisolte che angustiano la nostra città – aggiungono i Dem – Nel frattempo, l’insicurezza é diventata intollerabile, le lamentele da parte dei cittadini aumentano ed il Sindaco non è capace di dare risposte.

Quanto ancora si dovrà attendere perché il Sindaco si renda conto di non poter fare affidamento sul sostegno della maggioranza, e prenda atto del suo fallimento politico? I cittadini ventimigliesi sono stufi di assistere a questa vergognosa farsa».