Crisi politica a Ventimiglia, Forza Italia al palo: pronta a ritirare simbolo da coalizione

Ventimiglia. Un assessore allineato al partito o l’opposizione. La posizione ufficiale di Forza Italia è emersa chiara e forte ieri sera, al termine della riunione del direttivo regionale e provinciale degli Azzurri, che sono stati letteralmente messi all’angolo dagli atri due partiti del centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia.

La crisi politica che, dopo il passaggio della pratica Coop in consiglio comunale, sembrava destinata a travolgere il sindaco Gaetano Scullino, ora si è spostata in senso al centrodestra, con una spaccatura irrimediabile, soprattutto tra Forza Italia e il Carroccio.

I vertici locali, provinciali e regionali degli Azzurri sono ormai ai ferri corti con i leghisti, accusati di non aver rispettato gli accordi iniziali della coalizione e di aver in ogni modo isolato Forza Italia. Il dado ormai è tratto: se l’attuale assessore al Commercio Matteo De Villa, che si è detto pronto a rimettere le deleghe in mano al sindaco, non verrà sostituto con un uomo di fiducia del partito, Forza Italia ritirerà al simbolo dalla coalizione e passerà all’opposizione, a fianco di Pd e liste civiche che nella passata tornata elettorale avevano appoggiato la candidatura dell’ex sindaco Enrico Ioculano e di Giovanni Ballestra.

L’uomo indicato dagli Azzurri per sostituire De Villa è il dentista Filippo Bistolfi, vice coordinatore regionale di Forza Italia, secondo solo a Carlo Bagnasco. Un nome, quello di Bistolfi, che però non sembra essere gradito dai vertici degli altri partiti. E il fatto che esterni si siano messi in mezzo in una decisione prettamente interna, non ha giocato a favore della coesione tra le tre “teste” della coalizione.