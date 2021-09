Covid, “Io mi vaccino”: nuova campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria

Genova. «Se durante la pandemia siamo stati i tuoi eroi, anche adesso, fidati di noi. Vaccinati». È questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione varata da Regione Liguria che verrà diffusa su reti televisive, testate on line e sui social.

La campagna ha avuto una anteprima in questi giorni al Salone Nautico di Genova con totem, affissioni, vetrofanie e diversi passaggi dei video sul videowall posizionato all’ingresso e al teatro del mare. Il titolo della campagna è “Io mi vaccino”, ed è incentrata sulla credibilità e la fiducia nei medici. nei video, dopo l’affermazione «Se durante la pandemia siamo stati i tuoi eroi, anche adesso, fidati di noi», appaiono una serie delle più comuni fake e notizie false sui vaccini che circolano soprattutto on line. La chiusa è di nuovo affidata ai medici, che ribadiscono come queste affermazioni siano false e prive di fondamento, e come sia fondamentale vaccinarsi, fidandosi dei medici e della scienza. Protagonisti dello spot sono due medici dell’ospedale San Martino di Genova. Ulteriori spot vedranno la partecipazione e la testimonianza di professori universitari e primari degli ospedali della Liguria.

«I medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, nella fase più dura della pandemia, hanno compiuto uno sforzo immenso, straordinario, per curare le persone, spesso in condizioni molto difficili, andando al di là del semplice impegno professionale – spiega il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti – E per questo, già nel 2020, avevamo lanciato una campagna per ringraziarli del loro lavoro. L’abbiamo detto fin dall’inizio, la scienza e il vaccino sono le nostre uniche armi per impedire una recrudescenza della pandemia, per evitare di fare dei passi indietro e tornare alle chiusure, ai lockdown, agli ospedali sovraccarichi di pazienti Covid: lo vogliamo ribadire con questa campagna. Fidarsi dei medici, e quindi vaccinarsi tutti, è assolutamente indispensabile».