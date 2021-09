Covid, in Asl1 open day e terza dose per soggetti fragili

Imperia. Prosegue anche nel fine settimana l’attività vaccinale di Asl1, nell’ambito degli “Open Day”, ad accesso libero per fascia d’età e senza prenotazione. Sabato 25 settembre dalle 8 alle 13,30 al

Palabigauda di Camporosso e domenica 26 settembre dalle 8 alle 13,30 all’hub della stazione ferroviaria di Taggia, per un numero massimo di 100 dosi.

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni legate alla dose addizionale (terza dose) per i soggetti cosiddetti “fragili” (che prenderanno il via da domani), da stasera alle 23 è possibile prenotare: sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e successivamente presso gli sportelli Cup di Asl/aziende ospedaliere, le farmacie che effettuano il servizio Cup e al numero verde 800 938 818.

La prenotazione della dose addizionale è consentita ai soggetti che: abbiano compiuto i 12 anni, abbiano completato il ciclo vaccinale primario anti-covid-19 da almeno 28 giorni, appartengano ad almeno una delle condizioni di rischio individuate dalla circolare ministeriale n. 41416/2021.

Le condizioni di rischio sono:

– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

– attesa di trapianto d’organo;

– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile ecc.);

– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es. terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario ecc.);

– dialisi e insufficienza renale cronica grave;

– pregressa splenectomia;

– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200 cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

Per tali soggetti è prevista la somministrazione di una dose addizionale di vaccino a mRNA. Per favorire una corretta individuazione del criterio clinico di appartenenza e del corretto intervallo di somministrazione, Alisa raccomanda di far riferimento al proprio medico curante e/o specialista.

Infine per quanto riguarda la modulistica da avere dietro al momento della vaccinazione, il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà portare con sé l’autodichiarazione dello stato di avente diritto all’esecuzione di dose addizionale, debitamente compilata e corredata da eventuale documentazione clinica. Nell’autocertificazione, dovrà attestare anche che la prenotazione della terza dose è avvenuta dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose. In fase di compilazione della scheda anamnestica, verranno verificate le condizioni dell’interessato (condizione e intervallo di almeno 28 giorni dall’ultima dose). Il modulo di autodichiarazione sarà disponibile sul portale https://prenotovaccino.regione.liguria.it/, nella sezione Faq e sul sito internet aziendale di ciascuna Asl della Liguria.

Il consenso per i minorenni deve essere espresso dai genitori o altri soggetti titolari della potestà genitoriale, che devono accompagnare il minore il giorno dell’appuntamento al centro vaccinale. L’accompagnatore del minore deve consegnare delega scritta dell’altro soggetto titolare della potestà genitoriale corredata da copia di documento di identità o dichiarazione di esercitare da solo la potestà genitoriale stessa. Il consenso informato dovrà essere firmato davanti al medico.