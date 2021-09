La lista civica “Costruire Insieme”, è l’unica che si presenterà alle elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Villa Faraldi.

Il candidato sindaco, Stefano Damonte, è l’attuale vice-sindaco e, in relazione a un’idea di continuità con il precedente governo cittadino, sono molte le iniziative del fittissimo programma elettorale che proseguiranno nel completamento di molti lavori, ma anche nella programmazione di tante novità.

Programma che Damonte e la sua squadra presenteranno ai concittadini a partire dal prossimo lunedì 20 settembre alle 20,30 dal capoluogo Villa Faraldi, nel Centro Sociale Fritz Roed; proseguiranno poi nelle successive serate, al medesimo orario, con il seguente calendario: 22 settembre, Riva Faraldi in piazza della chiesa della Trasfigurazione; 24 settembre, Tovetto Faraldi, piazza della chiesa di San Sebastiano; 27 settembre, Deglio Faraldi, piazza della chiesa di San Bernardo e, infine, il 29 settembre a Tovo Faraldi nella piazza dell’Oratorio di Santa Caterina.

Interpellato direttamente, Damonte ha sottolineato ‘Tutti i punti elencati sono per noi di primaria importanza, ma un mio sogno, invitando i residenti a votare ed esprimere le loro preferenze, è che vorrei si creasse una sinergia globale, si ritorni in piazza a confrontarsi e discutere e non si resti chiusi ciascuno in casa propria come accade da molto tempo. So che sarà molto difficile, ma l’isolamento non porta da nessuna parte, mentre l’aggregazione e la cooperazione, soprattutto fra le attività che vivono di agricoltura e turismo, ritengo siano fondamentali. Dopo questo periodo di isolamento forzato, auspico davvero si possa tornare a incontrarsi per il bene proprio e del nostro bel paese che, sicuramente, ne trarrebbe vantaggio sotto ogni punto di vista’.

Oltre a Stefano Damonte, ingegnere ambientale, di 42 anni, presenzieranno i suoi candidati: Massimo Ardoino, 52 anni, libero professionista; Antonio Balestra, 37 anni, artigiano edile; Matteo Pasquale Gaglione, 45 anni, imprenditore agricolo; Fabio Girimondi, 44 anni, meccanico; Marlene Grosso, 50 anni, impiegata comunale; Giancarlo Martini, 42 anni, geometra; Stefania Marinella Martini, 34 anni, segretaria; Simona Porro, 42 anni, cassiera; Elisa Rui, 38 anni, imprenditrice agricola; Federica Tortello, 33 anni, amministratrice di condomini.

L’invito a partecipare agli incontri recita ‘Anche se è presente una sola lista, il vostro voto è importante per noi e per il paese’.