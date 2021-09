Coronavirus, i dati per contagi nei comuni della provincia di Imperia: a Sanremo 102 positivi

Imperia. Con 102 positivi e 184 persone poste in sorveglianza attiva, è Sanremo la città della provincia di Imperia che conta il maggior numero di casi di Covid-19. Nella Città dei Fiori, i positivi sono poco meno di un terzo di quelli che si registrano in tutta la provincia, dove i casi sono 289. Sono inoltre 285 le persone sono poste in sorveglianza attiva perché in stretto contatto con chi è risultato positivo al virus, per un totale di 574 persone. Ci sono poi 82 cittadini in isolamento fiduciario perché appena rientrati dall’estero.

Numeri, questi, che emergono dal rapporto dell’Asl1 stilato il 10 settembre e che sono in netto calo rispetto a quello di dieci giorni fa, quando nel territorio imperiese, i positivi a domicilio erano 414; mentre sono 731 le sorveglianze attive.

Dopo Sanremo, il Comune con più casi è Imperia, dove si contano 35 positivi e 65 sorveglianze attive. Segue Ventimiglia, con 33 positivi e 65 sorveglianze attive. Ci sono poi Taggia, dove i positivi sono 28 e 49 le sorveglianze attive; Bordighera, con 17 positivi e 43 sorveglianze attive e Vallecrosia, con 16 positivi e 51 persone poste in sorveglianza attiva.

Seguono (in ordine per numero di positivi)

Riva Ligure: 8 positivi e 11 sorveglianze attive;

San Bartolomeo al Mare: 7 postivi e 12 sorveglianze;

Cipressa: 6 positivi e 8 sorveglianze;

Ospedaletti: 6 positivi e 7 sorveglianze;

Pigna: 4 positivi e 7 sorveglianze;

Pompeiana: 4 positivi e 6 sorveglianze;

San Biagio della Cima: 3 positivi e 6 sorveglianze;

Costarainera: 3 positivi e 3 sorveglianze;

Camporosso: 2 positivi e 11 sorveglianze;

Santo Stefano al Mare: 2 positivi e 7 sorveglianze;

Diano Marina: 2 positivi e 6 sorveglianze;

Diano Castello: 2 positivi e 3 sorveglianze;

Soldano: 1 positivo e 5 sorveglianze;

Pontedassio: 1 positivo e 4 sorveglianze;

Chiusavecchia: 1 positivo e 3 sorveglianze;

Dolceacqua: 1 positivo e 3 sorveglianze;

Dolcedo: 1 positivo e 3 sorveglianze;

Cervo: 1 positivo e 2 sorveglianze;

Baiardo: 1 positivo e 1 sorveglianza;

Pietrabruna: 1 positivo e 1 sorveglianza;

San Lorenzo al Mare: 1 positivo e 1 sorveglianza;

Isolabona: 4 sorveglianze;

Apricale: 1 sorveglianza;

Castellaro: 1 sorveglianza;

Vasia: 1 sorveglianza.

Covid free i Comuni di Airole, Badalucco, Borgomaro, Castelvittorio, Ceriana, Chiusanico, Civezza, Diano Aretino, Diano San Pietro, Lucinasco, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pieve di Teco, Pornassio, Rocchetta Nervina, Seborga, Terzorio, Triora, Vallebona e Villa Faraldi.