Imperia. In Liguria sono 137 i nuovi positivi a fronte di 4.029 tamponi molecolari e 4.334 test antigenici. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata.

Imperia (Asl 1): 39

Savona (Asl 2): 11

Genova: 48, di cui:

• Asl 3: 41

• Asl 4: 7

La Spezia (Asl 5): 32

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7