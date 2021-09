Imperia. La Sanremese vince il derby contro l’Imperia allo stadio Ciccione, valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie D.

I ragazzi di mister Cortellini si portano subito in vantaggio con il gol di Coppola al 15′ del primo tempo, ma il pareggio arriva al 18′: su punizione dalla destra di Scalzi alla testa di Vita, la palla va in rete. Al 19′ la Sanremese si porta in vantaggio grazie alla rete di Vita, che ruba la palla ai due centrali neroazzurri, entra in area e batte di nuovo Lacirignola. Nel secondo tempo nessuna delle due squadre segna, il derby finisce così 1-2.