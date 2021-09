Coppa Italia di serie D, Imperia – Sanremese: la cronaca

Imperia. Al Nino Ciccione di Imperia arriva subito il primo derby del Ponente ligure della stagione. Gli uomini di Paolo Cortellini sfidano la Sanremese.

Le due squadre sono reduci dai pareggi in campionato conquistati all’esordio in trasferta sui difficili campi di Gozzano e Caronnese. Mister Andreoletti deve rinunciare agli infortunati Maglione e Valagussa e allo squalificato Gatelli, ma recupera Orefice. Tra i pali esordio di Malaguti; in difesa sulle fasce spazio a Fabbri e Aita, mentre in cabina di regia si sistema Giacchino, supportato da Gagliardi e Larotonda. In attacco Vita fa la punta centrale, ai suoi lati agiscono Scalzi e Pellicanò. Nell’Imperia gioca dal primo minuto l’ex di turno Castaldo, mentre rientra Mara.

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata al Ciccione

6′ Prima conclusione del match di marca Sanremese. Scalzi si accentra e calcia di poco a lato della porta di Lacirignola

10′ Ancora Sanremese pericolosa con un tiro da fuori. Gagliardi calcia, Lacirignola attento la allunga in angolo

12′ Ecco l’Imperia. Gran cavalcata di Cassata che arriva in area e la mette dentro, Malaguti in uscita anticipa Giglio

13′ Scalzi è il primo ammonito della partita

15′ Gooool, goool, goool la sblocca l’Imperia. La sblocca Fausto Coppola. Ancora Cassata se ne va e mette dentro Coppola in mezza rovesciata porta avanti i padroni di casa. 1-0

18′ Pareggio Sanremese. Dagli sviluppi di un calcio di punizione Vita inzucca di testa e segna il pari 1-1

19′ Il 1-2 della Sanremese. Ancora Vita su un errore in disimpegno si invola verso la porta e batte Lacirignola 1-2

30′ Gioco molto spezzettato ora con una serie di falli a centrocampo

34′ Ci prova Pellicanò, Lacirignola blocca

38′ Gran tiro di Gagliardi, bella parata di Lacirignola

39′ Aita è il secondo ammonito della gara, brutto fallo su Giglio

41′ Che bomba di Di Lauri. Palla messa fuori dalla difesa che arriva sul piede del play di casa, gran botta ma Malaguti è ancora bravo e allunga in angolo

45′ Finisce così il primo tempo. Sanremese avanti 1 a 2.

Al triplice fischio dell’arbitro i biancoazzurri festeggiano insieme con i tifosi matuziani il successo e il passaggio del turno.

Secondo tempo

1′ Inizia la ripresa con gli stessi 22 della prima frazione

11′ Primo giallo per l’Imperia a Canovi

16′ Ancora Vita pericoloso con un tiro che termina fuori. Imperia che fatica, per ora, a creare occasioni pericolose

19′ Primo cambio della gara. Fuori Scalzi, dentro Anastasia

24′ Occasione Imperia con Pastore. Calcio d’angolo, il 2 è il più lesto e incoccia di testa sul primo palo. Palla che soffia vicina al palo della porta ospite

26′ Out Aita, in Nouri tra gli ospiti. Out Pastore, in Carletti nell’Imperia

29′ Ammonito Cassata per un fallo sul portiere

30′ Dentro Ferrari, fuori Pellicanò tra gli ospiti

37′ Fuori De Simone, dentro Comiotto

43′ Ammonito Giglio per un fallo su Fabbri

45′ Cinque minuti di recupero

48′ Cassata va giù in area. Proteste, ma per il direttore di gara non c’è nulla

49′ Ammonito Fabbri, ultima chance Imperia

50′ Nulla di fatto. Finisce così 1 a 2.

Le formazioni

Imperia: Lacirignola, Pastore (71′ Carletti), Bacherotti, Castaldo, Mara, Canovi, Di Lauri, Giglio, Cassata, Coppola, De Simone (82′ Comiotto). Allenatore: Cortellini. A disposizione: Bova, Garibbo, Carletti, Fazio, Comiotto, Kacellari, Fatnassi, Tallevi, Giardiello.

Sanremese: Malaguti, Fabbri, Bregliano, Mikhayovskiy, Giacchino, Vita, Aita (71′ Nouri), Pellicanò (75′ Ferrari), Scalzi (64′ Anastasia), Larotonda. Allenatore: Andreoletti. A disposizione: Bohli, Acquistapace, Anastasia, Ferrari, Gemignani, Foti, Orefice, Nouri, Bastita.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei

Assistenti: Nicolò Fuccaro, Dimitri Giorgio Ghio

Il tabellino

Imperia 1 – Sanremese 2

Marcatori: 15′ Coppola, 18′ Vita (S), 19′ Vita (S)

Ammoniti: 13′ Scalzi (S), 38′ Aita (S), 56′ Canovi, 74′ Cassata, 88′ Giglio, 94’ Fabbri (S).