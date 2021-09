Confesercenti Imperia apre sportello dedicato ai bandi nazionali e regionali

Imperia. Confesercenti Imperia ha aperto uno sportello dedicato ai bandi con il quale offrirà, la possibilità di ricevere informazioni relativi ai bandi nazionali e regionali in uscita e la possibilità di istruire la relativa pratica presso la sede provinciale in via Bonfante 29.

Per qualsiasi informazioni sarà possibile rivolgersi al dottor Massimiliano Cammarata alla seguente mail: m.cammarata@catliguria.it o in alternativa confesercenti.imperia@catliguria.it.

Si segnala la prossima apertura del bando Por Fesr a sostegno delle PMI liguri nelle aree di crisi. Il bando finanzia i programmi d’investimento diretti allo sviluppo delle attività dell’impresa per favorire il rafforzamento del tessuto produttivo e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aree di crisi non complessa liguri, per il Ponente Ligure imperiese le aree individuate sono: Comuni di Borgomaro, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Rezzo e Vessalico. I destinatari di tale misura sono le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che esercitano un’attività economica tra quelle indicate come ammesse nell’Allegato 2 al bando. Le risorse assegnate al bando sono pari a 18,5 milioni di euro.

Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell’ambito di strutture operative dell’impresa, ubicate nelle aree di crisi non complessa ligure, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del valore degli investimenti ammissibili;

b) acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;

c) opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;

d) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie nuovi di fabbrica. Sono ammissibili i mezzi mobili se strettamente necessari al ciclo produttivo ecc;

e) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, nel limite del 20% dell’investimento complessivo ammissibile;

f) prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili, per studi di fattibilità e piani d’impresa, per studi di valutazione d’impatto ambientale, per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, e per l’introduzione di innovazioni del sistema distributivo “e-business” e “e-commerce”.

L’agevolazione è concessa attraverso uno strumento finanziario nella forma del prestito rimborsabile combinato con una sovvenzione nella forma di contributo a fondo perduto:

– il finanziamento agevolato, fino a un milione di euro, è concesso nella misura del 75% dell’importo degli investimenti ammissibili, con una dotazione di 14,8 milioni di euro;

– il contributo a fondo perduto è concesso fino alla misura massima del 25% dell’importo dell’investimento ammissibile ed è comunque determinato in relazione all’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, con una dotazione di 3,7 milioni di euro.

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 150.000 euro. Le domande possono essere presentate dal 21 settembre 2021 all’8 ottobre 2021 presso lo sportello Confesercenti che si occuperà della pratica ad Imperia in via Bonfante 29 previo contatto email all’indirizzo m.cammarata@catliguria.it / confesercenti.imperia@catliguria.it.

