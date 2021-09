Concorso di idee per creare il nuovo brand “Città di Ventimiglia”

Ventimiglia. Un concorso di idee per la creazione del nuovo brand “Città di Ventimiglia” è stato lanciato dal Comune intemelio con l’obiettivo di rilanciare l’immagine turistica, culturale, artistica, ambientale e paesaggistica della città di confine.

Il concorso, aperto a professionisti del settore ma anche a comuni cittadini in possesso dei requisiti richiesti, ha lo scopo di individuare un logo che servirà, si legge nel bando, per «valorizzare le numerose eccellenze del territorio» e che «sarà riportato nella comunicazione, segnaletica, produzione editoriale, sito web e ogni altro materiale a supporto della promozione turistica della città». «Al logo – è scritto – Si chiede di affiancare un payoff (dispositivo testuale che completa l’identità del brand rendendolo riconoscibile, memorabile e coerente) altrettanto efficace, che esprima le intenzioni comunicative proposte nello stesso».

Il valore economico del concorso è pari a 6.500,00 euro ed è determinato dall’ammontare dei primi previsti. Per ciascuna delle due categorie di partecipanti, “professionali” e “non professionisti”, verranno infatti premiati i primi tre classificati.

In particolare ai concorrenti professionali andranno. 3.500,00 euro (primo classificato), 1.200,00 euro (secondo) e 800,00 euro (terzo). Mentre alla categoria dei non professionisti sono riservati 500 euro per il primo classificato e 250 euro ciascuno a secondo e terzo classificato.

Di seguito il materiale pdf per partecipare al concorso:

BANDO

AllegatoA-Dichiarazionepossessoomenorequisiti

AllegatoB-Dichiarazionediritti