Imperia. Nominati i vincitori dei vari premi del concorso di decorazione floreale, svoltosi alle Vele d’Epoca, organizzato da EDFA Imperia

GRAN PREMIO GENERALE : VANNA DE MARINI

Cat 1 ATLANTIDE libero

I Premio Jo Steria Miriam Giordano

II Premio Carla Giommetti

Menzione Luigina Conti

Cat 2 LA LEGGENDA del PIANISTA SULL’OCEANO moderno

I Premio Vanna De Marini

II Premio Daniela Pallavicini

Menzione Chantal Lupi Gavino

Cat 3 BARCAROLA libero

I Premio Franca De Paoli

II Premio Genevieve Antona

Menzione Simona Bellavia

Cat 4 IMMAGINANDO UNA CENA CON A.DORIA, F. DRAKE o H. NELSON

Stile d’Epoca

I Premio Gianna Tasso

II Premio Franca De Paoli Mirella SciandaPremio IIDFA Stile d’epoca : Gianna Tasso

Premio per l’Armonia del colore : Antonietta Pastore Giovanna Ferrari

Premio per l’Eleganza della composizione : Maria Pastorino

Premio per l’Originalità : Rita Gagno

L’accesso al Pubblico prosegue oggi dalle ore 10 all ore 19

presso la Piscina Comunale Felice Cascione