Perinaldo. Dopo il grande successo del primo viaggio, Orbita dell’osservatorio astronomico Comunale di Perinaldo, organizza il secondo tour in Islanda a caccia dell’Aurora Boreale. Non si tratta di un semplice viaggio ma di una vera e propria esperienza.

«Il tour – spiega l’organizzatore Lorenzo Sicignano – è stato studiato nei minimi dettagli per poter garantire un’esperienza unica ed indimenticabile anche all’insegna dell’astronomia. La spedizione durerà 6 giorni e 5 notti, dal 25 al 30 novembre 2021, con partenza dall’aeroporto di Milano. I partecipanti saranno sempre accompagnati dalla guida dell’osservatorio (in italiano) su tutta l’isola, lungo percorsi mozzafiato».

Cosa potrete ammirare in Islanda?

«Natura allo stato puro, come in un documentario. Ammirerete cascate imponenti, Geyser e vulcani attivi. Scalerete a bordo di una Super Jeep la vetta di un ghiacciaio. Grazie ad un mezzo anfibio potrete navigare tra gli Iceberg e le simpatiche foche. Potrete anche immergervi nelle acque termali della Laguna Blu. Infine, potrete godere dello spettacolo dell’Aurora Boreale, accompagnati dalle spiegazioni astronomiche della guida».

Per ricevere tutte le informazioni ed il programma dettagliato, giorno per giorno, potete scrivere via Whatsapp al numero 3485823047 scrivendo “info Islanda”, oppure telefonando direttamente. Il prezzo del viaggio è comprensivo di tutte le escursioni, i pernottamenti, le cene, i voli e dell’assicurazione medico/bagaglio/annullamento, per garantire un tour in tutta tranquillità. Le pre adesioni per il viaggio devono essere presentate entro mercoledì 29 settembre, sempre al numero sopra indicato. Per maggiori informazioni su www.flyorbita.com/iceland.