Con i montascale a poltroncina Garaventa Lift rendi accessibile ogni spazio

Potersi muovere liberamente in ogni situazione è fondamentale a qualsiasi età. Certo, esistono periodi della vita in cui non si valutano alcune problematiche che potrebbero negli anni diventare un vero e proprio ostacolo alla nostra mobilità: una tra tutte la difficoltà di fare le scale in caso di limitata mobilità. Le case ai piani alti godono di vista mozzafiato, ma nel caso in cui il condominio non sia provvisto di ascensore, con l’andare del tempo le scale limitano la nostra libertà.

Un ulteriore ostacolo potrebbe nascere anche dalla tipologia dell’appartamento. La Liguria è nota per la bellezza delle sue coste, dei suoi paesini arroccati sul mare, delle terrazze che si affacciano sul blu, ma tutto questo spesso si traduce in appartamenti con scale interne o esterne molto ripide o addirittura estremamente strette. E allora? Come fare?

In Italia Garaventa Lift ha una lunga esperienza nel settore, produce e propone montascale a poltroncina (o servoscale), e oltre a conoscere bene le esigenze dei propri clienti, ha adattato la propria produzione su determinate richieste. Ecco perché se cerchi Montascale in Liguria, puoi trovare una varietà di proposte per ogni situazione, anche per scale speciali, ripide, strette, a chiocciola oppure lunghe e dritte.

I montascale Garaventa Lift sono indicati anche per lunghi percorsi esterni, in Liguria ad esempio, puoi trovare montascale anche in spiaggia, in terrazzamenti o utilizzati per collegare il livello della casa con il garage, il parcheggio o il livello della piscina. La mobilità non è soltanto un problema all’interno della nostra casa, potersi muovere liberamente anche in situazioni estive o in ambienti turistici è un valore aggiunto fondamentale per godersi in pieno la vita.

I Montascale a poltroncina Garaventa Lift sono realizzati su misura e si adattano alle caratteristiche architettoniche del tuo appartamento senza ristrutturazioni. Puoi scegliere tra i prodotti da interno o da esterno a seconda delle tue necessità e puoi trovare la soluzione giusta già in poche ore. Richiedi il sopralluogo di un esperto e valuta insieme a lui le caratteristiche che deve avere il tuo montascale.

Estremamente silenziosi e compatti si inseriscono in ambienti residenziali o in contesti condominiali senza arrecare disturbo: lo scorrimento sul binario infatti consente la massima silenziosità e un perfetto comfort. Puoi scegliere il colore, le finiture: deve adattarsi all’arredamento della tua casa o lo utilizzerai in esterno? Le comode finiture in eco pelle ad esempio, daranno un tocco di eleganza grazie ai vari colori disponibili.

Potrai inoltre scegliere tra:

● Active Seat: grazie a un’autospinta potrai sederti e alzarti in totale comodità;

● Turn & Go: puoi ruotare la poltroncina durante il percorso (adatto soprattutto a scale strette);

● Funzione di Rotazione: tramite una leva sotto la seduta puoi ruotare manualmente la poltroncina alla fine del percorso.

Con Garaventa Lift inoltre potrai decidere tra le diverse tipologie:

1. Montascale a poltroncina per scale curve: adatti a qualsiasi tipologia di scala. Circolare, ellittica, a chiocciola o scale a più rampe;

2. Montascale a poltroncina per interni: ideali per spostarsi su due livelli in casa e in condominio;

3. Montascale a poltroncina per scale esterne: per ogni spostamento in sicurezza anche fuori casa;

4. Montascale a poltroncina in condominio: ogni utilizzatore avrà a disposizione una chiave personalizzata.

Garaventa Lift è un’azienda di origini liguri che si è spostata in Svizzera.

Originario di Genova, Giuseppe Garaventa, analfabeta, si reca nel 1850 in Svizzera in cerca di lavoro. Uno dei suoi fratelli emigra negli Stati Uniti: la figlia darà alla luce un certo Frank Sinatra. Giuseppe avrà invece 4 figli di cui uno, Karl inizierà ben presto a costruire impianti per trasportare i tronchi via fune.

All’inizio degli anni ‘40 trasforma una teleferica per il trasporto di materiale in una struttura per il trasporto di passeggeri.

Oggi la sede italiana di Garaventa Lift si trova a Lainate (MI) e in Liguria può contare su consulenti diretti e installatori autorizzati nelle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona con una produzione interamente italiana.

Il sopralluogo del consulente Garaventa Lift è fondamentale per comprendere le specifiche problematiche e potrai decidere in tranquillità. Il preventivo è gratuito, chiedi aiuto a un esperto e affidati a lui per la soluzione migliore.