Colpo di mercato, Michele Mamone torna al Ventimiglia

Ventimiglia. Michele Mamone torna al Ventimiglia Calcio. Un colpo importante, in vista dell’inizio del campionato in programma domenica prossima. Il forte difensore dopo 2 anni torna ad indossare la maglia granata. Maglia che ha indossato per ben nove campionati di fila, tra il 2010 e il 2019.

Mamone ha debuttato in prima squadra il 10 ottobre 2010 (Ventimiglia-Fontanabuona 2-0) e in nove stagioni ha collezionato ben 217 presenze. Ha realizzato anche 18 gol e ha indossato parecchie volte la fascia di capitano.

Giocatore di grande intensità, Michele lo si può definire un calciatore moderno, bravo non solo come difensore, visto che ha dimostrato di saper giocare anche in mezzo al campo e all’occasione di saper fare anche gol. Giocatore che si distingue per la sua grande generosità, tanto che a fine gara tutto gli si può rimproverare, tranne il suo impegno.