Codacons: «Ottima performance dell’industria a luglio ma pesa l’incognita dei rincari di bollette di luce e gas»

Genova. Ottima performance dell’industria italiana con il fatturato che a luglio segna un incremento del +0,9% mensile e del +19,1% annuo.

«Prosegue l’andamento positivo dell’industria italiana, e dopo la produzione anche il fatturato registra numeri in forte crescita che toccano i livelli più alti dal gennaio del 2000 – afferma il Codacons – Spiccano i beni di consumi, che segnano un incremento annuo del +9,9% con un record per quelli durevoli che, da inizio 2021, hanno registrato un balzo del +48%, l’indice più alto tra le varie voci relative al fatturato da inizio anno».

«Sull’industria italiana, tuttavia, pesa l’incognita dei rincari delle bollette luce e gas che scatteranno ad ottobre – avvisa il Codacons – In assenza di interventi strutturali sulle tariffe energetiche ci saranno maggiori costi per il comparto industriale, e il rialzo delle bollette determinerà una contrazione dei consumi da parte delle famiglie con effetti negativi diretti per l’industria».