Sanremo. Claudio Cirimele sarà l’unico concorrente sanremese selezionato come solista nella categoria Trend della Finale Nazionale di Sanremo Rock.

L’artista sanremese in passato ha rappresentato l’Italia in numerosi festival internazionali in tutto il mondo, ma sarà la sua prima volta sul palco di casa all’Ariston di Sanremo.

«E’ una grande soddisfazione ed emozione per me aver raggiunto questo risultato, non ci credo ancora – ha dichiarato Cirimele – . Ho calcato altri palchi importanti in passato, ma si sa, il palco dell’Ariston ha sempre un fascino particolare. L’emozione è ancora più forte perché è la prima volta che presento un brano interamente scritto, arrangiato e prodotto da me»

Claudio ha superato le Finali Regionali, accedendo alle Finali Nazionali del Festival con il brano “Vita” un inedito che farà parte del suo prossimo EP. «Vita è un brano a cui sono molto affezionato, scritto d’impulso circa un anno fa’: possiamo cercare la vita in ogni cosa che ci circonda, ma non potremo mai trovarla e apprezzarla se non siamo liberi. Ma noi siamo davvero liberi?».

L’artista sanremese si esibirà il 9 settembre accompagnato dalla band residenziale della scuola Dimensione Musica Sanremo con Ramon Rossi alla batteria, Fulvio Gaslini al basso, Mauro Vero alla chitarra e Riccardo Sasso alla tastiera.