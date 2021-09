Cdo Liguria, rinnovato il consiglio direttivo: ecco i membri riconfermati e le new entry

Genova. Dopo l’elezione del presidente avvenuta il 26 novembre 2020, Compagnia delle Opere Liguria ha provveduto a rinnovare durante l’Assemblea dei Soci di sabato 18 settembre 2021, per naturale scadenza dei termini di mandato, il proprio Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2023.

I membri riconfermati sono: Diego Drago (imprenditore edile nel campo dei sistemi di costruzioni a secco), Franco Guariniello (presidente delle cooperative sociali L’Altro Sole e Jurodivy), Maurizio Lega (agronomo, progettista del verde), Paolo Mora (imprenditore nel settore biomedicale e diagnostico per la sanità), Daniele Zunini (consulente nella finanza agevolata per la ricerca e sviluppo).

I nuovi entrati, con un significativo contributo da parte di giovani imprenditori, sono: Andrea Cuneo (avvocato), Matteo Garofalo (presidente Associazione Centro Sportivo Cardinal G. Siri), Simone Falzetti (imprenditore nel settore high tech).

Soddisfatto il presidente Cdo Liguria Benedetto Lonato: «Desideriamo che Cdo Liguria nei prossimi anni diventi un punto di riferimento per tutti gli imprenditori, in particolare i più giovani: sono sicuro che uno scambio generazionale sia fondamentale per continuare a proporre strumenti sempre più adeguati e innovativi per uno sviluppo sostenibile delle imprese e delle opere sociali del territorio».