Castellaro. Un incendio di sterpaglie ha attecchito ad una pineta, in località Ca’ de Berta. Le fiamme sarebbero divampate, per cause ancora da accertare, verso le 15.30.

Sul posto operano i vigili del fuoco del distaccamento matuziano e l’elicottero antincendio. Il rogo sembra non minacci fabbricati di sorta, anche se il fumo prodotto ha lievemente intossicato una persona di un’abitazione nelle vicinanze. Il malore ha richiesto l’intervento del 118.