Castellaro. Un incendio di sterpaglie, causato da un fuoco di pulitura in una serra, scappato dal controllo, ha attecchito ad una pineta, in località Ca’ de Berta. Le fiamme sono divampate verso le 15.30. L’autore del rogo è stato ritrovato nel fabbricato semincosciente ed intossicato.

Sul posto operano i vigili del fuoco del distaccamento matuziano e l’elicottero antincendio. L’incendio sembra non minacci altri fabbricati di sorta. L’uomo, un 55enne, è stato soccorso dal 118 con un’ambulanza della Croce Verde armese. Non versa in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri.