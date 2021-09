Casco obbligatorio sui monopattini elettrici, FdI Imperia all’amministrazione Scajola: «Possiamo iniziare a parlarne?”

Imperia. La proposta di Fratelli d’Italia all’amministrazione Scajola in merito ai monopattini elettrici:

«È di questi giorni la notizia che il Sindaco di Sesto San Giovanni ha firmato ordinanza per obbligatorietà casco per il trasporto sui monopattini elettrici, senza distinzioni tra minorenni e adulti, a Imperia possiamo iniziare a parlarne?

La tragedia del giovane morto in seguito ad incidente sul monopattino, proprio nel Comune milanese, ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza e i rischi che questo nuovo mezzo di locomozione, nato sicuramente con l’obiettivo della sostenibilità e del risparmio, comporta nel contesto del traffico cittadino, per sé stesso e per gli altri.

Non siamo mai stati troppo convinti di questa “invenzione” del governo grillino, specie con l’incentivo economico proprio nel momento pandemico, ritenendo altre le priorità del paese, ma ora che nella nostra città ha preso particolarmente piede, non solo tra i turisti ma tra molti cittadini, riteniamo sia arrivato il momento di pensare alla sicurezza dei conducenti, minorenni o maggiorenni che siano (anche alla luce degli asfalti dissestati e delle strade con illuminazione spenta).

Speriamo che il Sindaco se ne prenda carico al più presto, come ha fatto per la questione accesso con green pass agli uffici comunali, anticipando sui tempi le direttive nazionali, perché in questo caso c’è veramente bisogno di un gesto coraggioso e perentorio, come siamo soliti vederlo operare».