Casa Serena sarebbe “patrimonio indisponibile”, bocciato Odg di Fratelli d’Italia

Sanremo. Ecco il testo dell’ordine del giorno proposto dai consiglieri comunali Federica Cozza e Luca Lombardi di Fratelli d’Italia. Il documento non ha ricevuto i voti necessari ad essere accettato, dal momento che la maggioranza ha votato contro in blocco. L’odg faceva riverimento ad una delibera di giunta del 1988, dove l’allora amministrazione Pippione impegnava Palazzo Bellevue ad inserire Casa Serena nel Patrimonio indisponibile, quindi non alienabile.

«Premesso che con D.P.R 9.3.79 i beni mobili ed immobili di proprietà degli Enti soppressi, sono stati trasferiti alle Regioni competenti per territorio ed assegnati in uso ai comuni con L.R. 18.5.1979 n.16. Che degli Enti soppressi faceva parte l’Opera Nazionale Pensionati d’Italia , nel cui patrimonio era compreso il complesso ubicato in frazione Poggio – Casa Serena Considerato che con art.56 della L.R. 6.6.1988 n.21 il patrimonio delle O.N.P.I. È stato attribuito in proprietà ai Comuni. Che il Comune di Sanremo ha provveduto con Delibera di Giunta Municipale reg.verb.2692 del 18.08.1988 a dare atto del trasferimento di proprietà dalla Regione Liguria al Comune di Sanremo del

complesso sito in Fraz. Poggio Via G.Bianchi 121/a, destinato a Casa di Riposo per anziani , “per cui lo stesso andrà a far parte del Patrimonio indisponibile , con vincolo di destinazione a servizi sociali, anche in caso di trasformazione patrimoniale”. Che il comune di Sanremo ha provveduto ad alienare l’immobile e la relativa gestione a Luglio 2021 con la formula del Rent to Buy»

Impegnano

«Il Sindaco e la Giunta a verificare se il bene immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Sanremo sia vendibile e in caso contrario provvedano ad attivare tutte quelle procedure necessarie per far invalidare l’atto di concessione del godimento con diritto di acquisto».