Sanremo. «Cara MyHome, se nell’arco di breve tempo non rimettiamo a posto le questioni di Casa Serena, la nostra amministrazione prenderà in maniera molto seria la revoca di aggiudicazione della struttura». Lo ha annunciato, al termine del suo intervento in consiglio comunale, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che ha illustrato ai consiglieri il lavoro svolto dall’amministrazione comunale dal 1 settembre 2021, quando a Casa Serena è subentrato ufficialmente il gestore privato MyHome Srl.

Il primo cittadino ha fatto sapere all’assise che gli accordi presi con la coop non sono stati rispettati, per questo, «diamo un lasso di tempo ai gestori per trovare un accordo sindacale. Se non si troverà, il Comune, con i suoi legali, revocherà la concessione». L’ultimatum scatterà il prossimo 14 settembre: giorno in cui avrà luogo un incontro tra i sindacati e la società che si è aggiudicata la gestione della Rsa.

Biancheri ha ripercorso le tappe che hanno portato all’affidamento della gestione di Casa Serena ai privati: «Sin dal 2019 – ha detto – Abbiamo deciso di esternalizzare il servizio o allienare Casa Serena perché la situazione

stava diventando insostenibile per il Comune di Sanremo». Negli ultimi dieci anni, per appianare il bilancio della residenza sanitaria, Palazzo Bellevue ha elargito 7milioni e 12mila euro. Inoltre, visto che la struttura ha ormai cinquant’anni, servono investimenti di circa 6milioni di euro. «Da qui è nata l’esigenza di trovare soluzioni alternative tramite alienazione», ha detto Biancheri.

Gli accordi presi, tra comune e privati, durante il passaggio di gestione, non sono stati rispettati: «Per questo il 3 settembre abbiamo diffidato MyHome Srl – ha spiegato il sindaco -. E’ mancato il dialogo, il confronto, e non si è lavorato in sinergia con i sindacati per dare ammortizzatore sociali».

Per cercare di ovviare alla situazione, oltre alla diffida nei confronti del privato, Palazzo Bellevue ha deciso di ricollocare all’interno del Comune, sei dipendenti che hanno perso il posto di lavoro a Casa Serena.