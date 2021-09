Caronnese-Sanremese, i convocati matuziani

Sanremo. Questa mattina la Sanremese ha effettuato l’allenamento di rifinitura in vista dell’esordio in campionato di domani a Caronno. Dopo una fase di riscaldamento la squadra ha effettuato diversi esercizi tecnico tattici sul campo grande e una partitella in campo ridotto. Alla fine della seduta solito ripasso dei movimenti sulle palle inattive e poi supplemento di lavoro per i tiratori sui calci piazzati.

Sono 21 i convocati biancoazzurri per il match di domani: indisponibile solo il giovane centrocampista Maglione che continua ad avvertire dolore al ginocchio sinistro e che in settimana sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Restano a casa anche Ferro, Bastita e Lodovici.

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy,

Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Valagussa,

Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Foti (2003), Orefice (2000),

Pellicanó (2002), Scalzi