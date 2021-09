Imperia. Sono giunti in provincia i nuovi comandanti delle Compagnie di Bordighera e Sanremo. Si tratta del capitano Saverio Cappelluti, 40 anni, originario di Caserta: Ufficiale dell’Arma dal 2003, ha prestato servizio sia nell’organizzazione mobile (6° Battaglione “Toscana”), sia nella territoriale (alla Tenenza di Scafati, in Toscana e, da ultimo, al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna);

C’è poi il capitano Massimiliano Corbo, 29 anni, originario di Campobasso: ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” e l’Accademia di Modena, conseguendo il grado di sottotenente nel 2013. Al termine del percorso di studi, è stato assegnato alla Scuola Marescialli di Firenze, per poi iniziare l’esperienza territoriale al NORM della Compagnia di Bologna – Borgo Panigale ed a quello della Compagnia di Gioia Tauro, da dove proviene.

Il primo raccoglie il testimone dal capitano Ignazio Lorito, il quale ha guidato la Compagnia della città delle palme dal 2016, facendosi apprezzare per la competenza, il tratto e la disponibilità. Il capitano Corbo potrà contare invece sulla diretta collaborazione e sull’esperienza del tenente Sebastiano Meloni, il quale ha ricoperto lo stesso ruolo da maggio scorso e tornerà a gestire il Nucleo Operativo e Radiomobile dell’area matuziana.