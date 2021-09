Camporosso. E’ giunta alla 59 esima edizione la Sagra dei Barbagiuai che si terrà oggi domenica 19 settembre a partire dalle 14.30 presso il Palatenda Bigauda. Una festa che ha dunque una lunga tradizione, molto sentita dai camporossini ma anche da tutti gli abitanti della Val Nervia, dedicata al tipico raviolo fritto ripieno di zucca e formaggio la cui ricetta speciale è nata proprio a Camporosso.

Grazie ai molti volontari della Protezione Civile di Camporosso, che da anni si impegnano nella preparazione dei barbagiuai e nell’organizzazione della Sagra, anche quest’anno si potrà gustare questo prodotto tipico nella sua ricetta originale che in quanto patrimonio gastronomico della città, l’Amministrazione di Camporosso sta registrando come Deco. Si ricorda a chi volesse partecipare alla sagra per gustare i prelibati barbagiuai che per accedere all’area di Bigauda è necessario essere muniti di green pass.