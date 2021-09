Camporosso. Un anziano ciclista è morto in un incidente stradale avvenuto in via Alcide De Gasperi, a Camporosso. E’ successo in mattinata. L’uomo, in sella alla propria bici, si è scontrato con una macchina. Inutili i disperati tentativi di rianimare il ciclista, morto sul colpo.