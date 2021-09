Campo Zaccari, riunione operativa dei quattro Comuni legati dalla gestione

Camporosso. Si è svolta la riunione operativa dei comuni di Vallecrosia, Ventimiglia, Camporosso e Bordighera legati dalla convenzione “Campo Zaccari”.

Alla presenza del sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, dei vice sindaci di Ventimiglia e Bordighera Simone Bertolucci e Mauro Bozzarelli e dell’assessore di Camporosso Cristiana Celi, si è fatto il punto sugli interventi già effettuati e sugli interventi futuri in merito alla struttura.

«Siamo molto soddisfatti della nuova gestione da parte della Cruce Azzurra di Vallecrosia, che si sta occupando egregiamente di pulizia, segnaletica, riordino aiuole e programmazione dell’utenza, gestendo in maniera impeccabile la struttura – dichiara Bertolucci – e ringraziamo il sindaco Biasi per aver fatto da ponte con la Regione per programmare un appuntamento in loco con l’assessore regionale Ferro per gli investimenti che i comuni richiedono per la completa riqualificazione, sia per la pedana che per l’illuminazione, che dovrebbe avvenire già in settembre».

Seguono Bozzarelli e Biasi: «La gestione da parte delle Misericordie garantisce una completa fruibilità della struttura a tutte le società sportive, attendiamo con piacere la visita dell’assessore regionale Ferro».

Conclude Celi: «La gestione da parte della Croce Azzurra è per noi altamente soddisfacente e garanzia di un corretto utilizzo della struttura, sono sicura che la Regione capirà l’importanza dell’implementazione e della ristrutturazione dell’area»•