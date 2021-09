Taggia. Con la 2ª prova svoltasi a Genova domenica 26 settembre, si è concluso il Campionato Regionale Individuale Gold di ginnastica ritmica, che ha confermato che il livello tecnico di questa gara è tra i più alti in assoluto nella sezione, e per questo sono poche le ginnaste che possono iscriversi a questa tipologia di gara. Per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori è stata una soddisfazione aver partecipato ottenendo con Eleonora Oggero un bronzo nella categoria Junior 1 dietro le quotate ginnaste Vivaldi Sofia e Peratello Irene entrambe della PGS Auxiluim.

Eleonora si è allenata con costanza ed impegno per tutta l’estate centrando la qualificazione alla finale di Zona Tecnica 1 (Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta ) in programma a fine ottobre a Montegrotto Terme (PD). La conferma del podio con buoni punteggi al cerchio, palla, clavette e nastro incoraggiano e soddisfano lo staff tecnico della sezione ritmica interamente riconfermato con Lorenza Frascarelli, Daniela Breggion, Monia Stabile, Andrea Vittoria Rosso, Vittoria Arieta coordinate dal Dt della società Alice Frascarelli.

«La nuova stagione ci vedrà protagonisti nei livelli gold e silver della specialità in ambito regionale e nazionale. La Riviera, grazie ad uno staff preparato e di livello, sarà impegnata anche nelle altre sezioni Olimpiche della Federazione Ginnastica, quali la ginnastica artistica maschile e femminile, il trampolino elastico e la sezione sperimentale del Teamgym. Grazie alle palestre messe a disposizione dalle Amministrazioni di Sanremo, Taggia e S. Stefano al Mare, e le costose ma indispensabili attrezzature che abbiamo reso disponibili per i nostri soci, siamo in grado di proporre un’ampia gamma di attività in sicurezza. I nostri corsi base per avvicinare i giovani a queste coinvolgenti discipline sono ripartiti con il solito entusiasmo dei tecnici e la risposta partecipativa sembra buona. Le palestre di via Panizzi, via Volta e Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo, viale delle Palme e PalaRuffini di Taggia e la palestra di S. Stefano hanno aperto le attività e vi aspettano per un periodo di conoscenza e prova delle varie proposte in atto in questa stagione. Oltre all’attività agonistica, il nostro sodalizio da sempre, segue con attenzione l’aspetto educativo, ludico e del benessere fisico proponendo attività nell’ambito delle sezioni della ginnastica per tutti e della salute e fitness. Sabato 25 settembre il nostro gruppo di GymEvents ha presentato un’apprezzata coreografia nell’ambito della festa regionale della ginnastica che si è svolta presso il Porto Antico di Genova. Le nostre ginnaste Elisa Addiego, Vittoria Arieta, Matilde Falco, Giulia Chirico, Alice Frascarelli, Michela Andreoli e Matilde Blancardi hanno proposto Joker, colorato pezzo di danza/ ginnastica ideata dal tecnico Monia Stabile che verrà riproposto in concorso al GEF lo ‘storico’ evento che il Cav. Paolo Alberti realizzerà presso il Teatro Ariston dal 14 al 16 ottobre» – fa sapere la Ginnastica Riviera dei Fiori.

La Riviera dei Fiori, in collaborazione con Olimpia Basket e Nuova Lega Pallavolo Sanremo, grazie alla disponibilità di parte del parco di Villa Nobel concessa dall’Amministrazione del Comune di Sanremo nell’ambito di Sport nei Parchi, e il cortile della scuola media Pascoli concesso in uso dal Consiglio di Istituto, proporranno un nuovo progetto di attività multisport all’aperto denominato Green Camp Sanremo che partirà martedì 5 ottobre. La proposta iniziale sarà rivolta ai giovani tra i 6 e 14 anni, e saranno proposti giochi di squadra e individuali tra cui calcio, atletica, ginnastica in varie forme, basket e volley. La frequenza sarà due volte a settimana per un totale di quattro ore di attività. Questa l’idea di partenza, con un successivo sviluppo ‘inclusivo’ dove chi avrà interesse a proporre iniziative in linea con l’obiettivo di produrre attività di fitness e benessere, sarà preso in considerazione. Per info scrivere a greencampsanremo@gmail.com.