Bordighera. Domenica 12 settembre, la delegazione Fai di Imperia organizza una serata dantesca nella splendida cornice offerta dal Giardino di Irene Brin a Sasso, frazione di Bordighera.

L’evento avrà luogo in due turni, con orari 17,30 e 19,00. Il banco accoglienza sarà nel centro di Sasso, in piazza Dante Alighieri.

Giardino di Irene Brin

È un giardino ligure a terrazze e fasce che digradano verso la vallata, con olivi centenari, palme e piante esotiche, alberi secolarialberi secolari, radure erbose, piante fiorite di molte e diverse specie. Fu voluto da Irene Brin, giornalista di moda, di eleganza e di savoir faire, colta, ironica, brillante e leggera, nata nel 1911 come Maria Vittoria Rossi da una famiglia, originaria di Sasso, in cui si univano cultura illuminista, rigore militare e cosmopolitismo ebreo mitteleuropeo.

Nel periodo compreso tra l’anno 2009 e 2011 l’artista Maria Dompè ha progettato un sostanziale riassetto del Giardino. Modificando quote con nuove modellazioni del terreno e integrando interventi lapidei scultorei, ha realizzato una elaborata riqualificazione ambientale, artistica (opera n° 57 del sito : www.mariadompe.com).

Il programma

Il programma della serata prevede due momenti artistico-letterari: dapprima Gioacchino Logico reciterà il XXVI canto dell’Inferno presso l’opera scultorea “Virtute e Conoscenza” di Maria Dompè; la regia del momento recitativo è di Eugenio Ripepi. Successivamente verrà presentata un’opera effimera appositamente creata da Maria Dompè, che la realizzerà poche ore prima dell’evento; questa Serata Dantesca sarà l’unica occasione che avremo di ammirarla perché al termine della giornata cesserà di esistere; l’opera avrà il titolo

“Lo sommo Ben, che solo esso a sé piace,

fé l’uom buono e a bene, e questo loco

diede per arr’a lui d’etterna pace.”

(Dante, Purgatorio, Canto XXVIII, vv.91-93)

Presentazione dell’artista Maria Dompè e dell’opera a cura di Maria Teresa Verda Scajola; il canto XXVIII del Purgatorio cui l’opera è ispirata verrà illustrato da Gian Antonio Dall’Aglio.

Entrambi i momenti si svolgeranno nel contesto delle opere scultoree lapidee adagiate sul vasto manto erboso del giardino.

Al termine dell’evento sarà possibile visitare il prezioso Museo dedicato a Irene Brin con foto, ricordi e opere di artisti di pregio.

L’evento è organizzato su prenotazione versando contestualmente il contributo di € 10,00 finalizzato alla raccolta fondi destinati agli interventi di manutenzione e restauro dei beni della Fondazione presenti in Liguria. Si potrà scegliere tra i due orari previsti, fino ad esaurimento posti disponibili.

La prenotazione potrà essere fatta a partire dal 1 settembre presso i Punti FAI (Bordighera: Agenzia Liberty; Sanremo: Galleria d’arte La Mongolfiera, delegazione FAI presso Museo Civico Sanremo, p.zza Nota; Imperia Porto Maurizio: Antiquariato Sebastian).

La partecipazione all’evento avverrà rispettando tutte le disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico e tutela della salute.

Si avvisa che a seguito del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (c.d. DL “Green pass”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 la partecipazione a questa attività sarà consentita solo ed esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19.

Si raccomanda la massima puntualità.

Data la particolare struttura del giardino, si consigliano scarpe comode e si sconsiglia l’ingresso a chi ha difficoltà di deambulazione; durante l’evento non sono previsti posti a sedere nel giardino.

Si ringraziano coloro che hanno reso possibile questo evento:

il padrone di casa Vincent Torre nipote di Irene Brin, Maria Dompè, Gioacchino Logico, Eugenio Ripepi, Aldo Toscano, Sergio Viglietti, Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori (I.I.D.F.A.).