Bordighera, richiesta contributi da assegnare a enti, gruppi o associazioni: online il modulo

Bordighera. Disponibile da oggi sul sito istituzionale del Comune di Bordighera il modulo per la richiesta di contributi da assegnare ad enti, associazioni o gruppi a sostegno di attività culturali, sportive o turistiche, all’indirizzo https://bordighera.gov.it/rete_civica/modulo_richiesta_contributi_associazioni.

La domanda, completa della documentazione richiesta,​ dovrà essere presentata entro e non oltre il 12 novembre 2021 inviandola all’indirizzo PEC bordighera@legalmail.it oppure consegnandola presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in via XX settembre 32 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

