Bordighera, proseguono le attività di pulizia di tombini e caditoie

Bordighera. Proseguono a Bordighera le attività di pulizia di tombini e caditoie; il Comune rende noto il calendario degli interventi previsti tra lunedì 27 e mercoledì 29 settembre.

lunedì 27 settembre: via degli Inglesi; martedì 28 settembre: strada Borgo – via Giambranca; mercoledì 29 settembre: via Bellavista – via Cesare Augusto.

