Bordighera. Un giovane motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via dei Colli, nei pressi di piazza della Maddalena, a Bordighera Alta.

Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava in sella ad una moto da enduro in direzione Bordighera quando, in curva, forse per una manovra errata, è andato a sbattere contro un’auto che viaggiava nell’opposta direzione.

Il giovane è caduto sull’asfalto ed è stato soccorso da alcuni residenti che hanno allertato il 112. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. Presenti anche gli agenti della polizia locale che ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto 5 di 6











Non è la prima volta che in quella stessa curva si verificano incidenti, anche piuttosto gravi. Gli abitanti, a più riprese, hanno chiesto di prevedere una limitazione della velocità in quel tratto di strada.