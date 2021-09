Bordighera. Il Kursaal Club, ora “Kursaal Lounge” riparte in sicurezza. Con il nuovo format si potranno gustare ottime tapas, buonissimi cocktail e cenare alla carta.

Dal giovedì ogni sera sarà un divertimento a partire dalle 18 con tanti deejay set ad accompagnare il tutto.

Il primo appuntamento con la musica è sabato 25 settembre, in collaborazione con il team QLtura si alterneranno in consolle: Michele Guida, Ivan Mengoni e la performance live di Abramo Satoshi “saxo funk”.Tutto questo a partire dalle 18 dove potrai venire per un aperitivo, una cena o per un gran dopo cena.