Bordighera, fioccano nuove attività: negli ultimi mesi aperti locali e negozi

Bordighera. Sono diciotto le nuove attività commerciali aperte nella Città delle Palme negli ultimi mesi. Si tratta prevalentemente di ristoranti e bar, ma non mancano negozi di oggettistica, come quello che a breve porterà il noto marchio di ceramiche Thun nel cuore di Bordighera.

Il dato è emerso ieri, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova brochure fotografica realizzata per portare le bellezze di Bordighera in tutto il mondo. «Quest’anno non si sono registrate chiusure – ha dichiarato l’assessore al Commercio Melina Rodà – Solo spostamenti di attività in altri negozi, sempre a Bordighera, e nuove aperture. Un dato positivo, che ci fa ben sperare per il futuro della città».

Bordighera, così come tanti altri comuni liguri, ha vissuto due stagioni estive, quella del 202o e del 2021, da sold out. In particolare è l’ultima estate ad aver portato in città numeri straordinari «che ora noi puntiamo a consolidare», ha aggiunto Rodà.

Le aspettative sono buone, come ha anticipato il sindaco Vittorio Ingenito: «Non abbiamo ancora i dati ufficiali delle presenze estive, ma albergatori e ristoratori sono molto soddisfatti. Le proiezioni e per i prossimi mesi sono ottime: sappiamo che per ottobre le strutture ricettive hanno prenotazioni da tutto esaurito».

Per continuare a incrementare le presenze di turisti a Bordighera, l’amministrazione punta sulla promozione della città partecipando a fiere specialistiche internazionali, ma al contempo lavora per offrire un ricco calendario di manifestazioni estive «che dovrà essere pronto entro i primi due mesi dell’anno», ha anticipato Ingenito.