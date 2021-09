Bordighera. Si era fermato per aiutare la polizia locale impegnata a rilevare un incidente appena accaduto, ma è stato urtato da un’auto ed è caduto sull’asfalto, ferendosi: un carabiniere della stazione di Ospedaletti nel primo pomeriggio è finito in ospedale per accertamenti per aver riportato una contusione a un braccio, fortunatamente non grave.

E’ successo in Arziglia. A causa probabilmente di un malore o di un colpo di sonno, un uomo alla guida di un’auto è andato a sbattere, distruggendola, contro una Bmw parcheggiata lato strada sull’Aurelia, nei pressi di via Fundüra. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale e un’ambulanza che ha soccorso il conducente rimasto ferito, pare in modo piuttosto grave.

Nel mentre, in Arziglia stava transitando anche una pattuglia dei carabinieri. Vedendo la scena, il militare si è fermato per aiutare i vigili intervenuti, ma è stato investito. Soccorso, è stato accompagnato in ospedale per un controllo.