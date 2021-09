Cervo. A Cervo prosegue l’esecuzione dei lavori pubblici programmati dall’attuale amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Lina Cha.

Nel piccolo cimitero del borgo sono appena iniziate le opere per la realizzazione di venti loculi cimiteriali e dieci ossari che si sono rese necessarie per offrire nuovi spazi per la tumulazione dei defunti.