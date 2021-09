Genova. «Sulla rete di Autostrade per l’Italia è in corso un piano generale di ammodernamento che riguarda diverse infrastrutture. Questi interventi, che hanno una programmazione di ampio respiro e avvengono in piena condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, consentiranno di allungare di diverse decine di anni la vita utile della rete, aumentando i coefficienti di sicurezza». Si legge in una nota della società Autostrade che risponde alle parole dell’imprenditore e manager Flavio Briatore, protagonista di un video in cui “insulta” l’autostrada ligure e i suoi gestori dopo essere rimasto bloccato nel traffico in direzione Genova.

Lo sforzo messo in atto da Autostrade è stato definito «straordinario» e compiuto «nell’interesse del sistema Paese». Nel merito poi delle corsie bloccate ma senza operai al lavoro, la società continua: «In diversi casi, come in quello mostrato nel video, la normativa vigente richiede di installare delle limitazioni sulla carreggiata per consentire attività di indagine sulle strutture, che non sono visibili all’automobilista – dice Aspi -. Per informare al meglio gli utenti, Aspi sta introducendo ulteriore segnaletica, oltre ai pannelli luminosi. Si consiglia in ogni caso di consultare il sito di Aspi prima di mettersi in viaggio, dove sono presenti i tempi di percorrenza aggiornati e tutti i cantieri in corso».