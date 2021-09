Attentato incendiario ad Arma di Taggia, non ci sono collegamenti tra i due locali presi di mira

Arma di Taggia. Non ci sarebbero collegamenti tra le gestioni de lo “Zero in Condotta” e il “Beach Bar” dello stabilimento “Il Gabbiano“: i due locali dati alle fiamme la scorsa notte ad Arma di Taggia. Sul doppio incendio indagano i carabinieri della stazione di Taggia con i colleghi della compagnia di Sanremo, coordinati dalla Procura di Imperia.

Al momento l’unica cosa certa è che si sia trattato di due roghi di matrice dolosa. Il primo, poco dopo le 4 del mattino, in via Boselli, allo Zero in Condotta, che oggi è rimasto chiuso nonostante non abbia riportato danni internamente. Le fiamme, infatti, hanno bruciato la tenda del locale e la saracinesca, annerendo la parte inferiore della facciata del palazzo di quattro piani dove si trova il locale. All’interno non si sono registrati danni.

Nemmeno un’ora più tardi, intorno alle 4,48, un incendio ha danneggiato insegna, serramenti e materiale del dehor del Beach Bar, in via Lungomare 25.

Visto il modus operandi con cui sono stati appiccati gli incendi, gli inquirenti presumono che dietro il duplice attentato ci sia una sola mano. Le indagini proseguono a 360 gradi, anche se ci sarebbe una pista ben precisa sulla quale però gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Fondamentali saranno anche i filmati delle telecamere presenti nei pressi dei due locali: nelle immagini registrate potrebbero vedersi i movimenti della persona sospettata.

Sull’accaduto si è espresso il sindaco di Taggia, Mario Conio: «Stanotte il centro abitato di Arma è stato oggetto di gravi atti vandalici. L’attività degli inquirenti, con l’ausilio dei nostri sistemi di video sorveglianza, è attualmente in corso. Confidiamo che a breve ci possano essere esiti positivi», ha scritto il sindaco in un post su Facebook.